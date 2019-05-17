رياضة | منتخب الجزائر يواجه مالي وموزمبيق وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الجزائر يواجه مالي وموزمبيق وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المنتخب الجزائري على برنامجه الاعدادي قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا ،التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ويخوض " الخضر" معسكرا إعداديا داخليا نهاية الشهر الجاري بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، على أن يسافر في الثامن من يونيو المقبل إلى الدوحة لإجراء معسكره الخارجي قبل السفر إلى القاهرة عبر العاصمة الأردنية عمان.

وكشف الموقع الاخباري الإلكتروني " سبورتس نيوز ديزاد" نقلا عن مصادره الخاصة، أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراتين وديتين في الدوحة، الأولى أمام منتخب مالي، والثانية أمام منتخب موزمبيق.

وتستهل الجزائر مشوارها في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا بمواجهة كينيا يوم 23 يونيو، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ثم السنغال في الـ27 من نفس الشهر على ذات الملعب، على أن تلاقي تنزانيا في الأول من يوليو على ملعب السلام بالقاهرة أيضا، في ختام مشوارها بالدور الأول من المجموعة الثالثة.