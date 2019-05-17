رياضة | نجمة كرة القدم النسائية الأمريكية: المصريات قادرات على المنافسة في كأس العالم المقبل

وتركّز الورشة التدريبية على الدور الهام للمدربين في تمكين اللاعبات داخل وخارج الملعب، كما ستوفر فرصة للمشاركين الأمريكيين والمصريين لتبادل الأفكار حول أحدث التقنيات في تدريب كرة القدم، ولاستعراض وتعزيز مهارات التدريب التي يتم تدريسها في الورش التدريبية، ستلعب الفرق المشاركة مباريات خماسية على مدار الأسبوع على أن تقام المباراة الختامية يوم 16 مايو في مركز شباب الجزيرة.

وصرحت اللاعبة الأمريكية "ليندا هاميلتون" للفجر أن كرة القدم هي لعبة مشهورة جدا في مصر، كما أنها معجبة جدا باداء اللاعبات هنا، ولكن مستوى الدعم لهن ليس كبيرا كما هو الحال في كرة القدم للرجال، مضيفة أن مواهب الفتيات كبيرة، وهناك المزيد من الفرص لتقديم الدعم لهن، كما أن هناك الكثير من الفتيات لا نعرفهم بعد ولكنهم يملكون الموهبة والحماس الكافي.

وأكدت ليندا أن الفتيات جاهزات الآن للمنافسة عالميا ولكن الامر يتعلق بكم الدعم الذي سيقدم لهم للوصول الى تلك المرحلة، مؤكدة أن المباراة الختامية لبطولة كرة القدم النسائية التي أقيمت أمس الجمعة هي خطوة كبيرة من وزارة الشباب والرياضة لدعم اللعبة النسائية معبرة عن فرحتها بالحضور والحماس الذي تلقوه، مضيفة: "اذا تلقوا الفتيات الدعم الكافي فقد يكونوا قادرين على المنافسة في كأس العالم المقبل".

وقالت ليندا إن في مصر العديد من الفتيات على نفس المستوى الاحترافي لمحمد صلاح، مضيفة: "حقيقة لا اعرف اين تلك الفتاة التي ستكون مثل محمد صلاح ولا متى سنجدها ولكن لدي يقين ان هناك من تمتلك هذا المستوى من الموهبة الاحترافية وانا من اشد المعجبين بمحمد صلاح واعشق مشاهدة طريقة لعبه".

وأكدت اللاعبة الأمريكية أن الكرة النسائية في العالم تواجه نفس المشكلات، ففي الولايات المتحدة يواجهون تحديات كبيرة كما هو الحال في مصر، وخاصة عند بداية اللعبة هناك، خاصة وانها كانت في فريق اوائل اللاعبات اللاتي في الفريق الذي حصل على كأس العالم في الكرة النسائية، وكانت تتمنى وقتها جذب انتباه الجمهور والصحافة وان يكون لديهم معجبين بطريقة لعبهم وبالكرة النسائية بشكل عام، فهذا كان يساعد على تطوير اللعبة وتقديم الدعم لهم.

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وتتمنى ليندا فوز فريقها الأمريكي الوطني بكأس العالم المقبل ولكنها أكدت أن فرنسا وألمانيا من أكبر المنافسين لهم على مستوى العالم إلى جانب باقي دول أوروبا ولكن توقعاتها دائما بفوز فريق الولايات المتحدة الوطني.

وتابعت ليندا: "مستوى كرة القدم النسائية الآن أكبر بكثير من ذي قبل، وهناك العديد من الفرق الأفريقية التي بدأت في الظهور للمنافسة، وهذا الحدث الكبير يثبت ذلك، وفي كأس العام القادم اتوقع فوز فرنسا الدولة المضيفة".

ليندا هاميلتون هي لاعبة كرة قدم أمريكية متقاعدة وعضو سابق في فريق كرة القدم الوطني للسيدات، وهي حاليًا رئيسة فريق كرة القدم النسائي في الجامعة الجنوبية الغربية في تكساس.

وتأتي زيارة الأمريكيون لمصر في إطار برنامج مبعوثي الرياضة بوزارة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.