رياضة | لاعب الهلال يعلق على خسارة لقب الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الهلال يعلق على خسارة لقب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سلمان الفرج لاعب الهلال السعودي على خسارة لقب الدوري السعودي أمس لصالح فريق النصر رغم الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء أمس.

وكتب الفرج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر" : شكراً من القلب لكل ما فعلتم في هذا الموسم الطويل والصعب، كنتم قد كل شيء ورجال، وهذا موسم انتهى بخيره وشره وكل ما حصل فيه الغريب والطبيعي".

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وأتم " شكراً مره ثانية للجميع ولجماهير الهلال الكبيرة على الوقفة الصادقة مع الفريق".

ولم يشارك الفرج مع الهلال في معظم مباريات الموسم بسبب معاناته من إصابة أسفل البطن أجرى على إثرها جراحة بألمانيا الأسبوع الماضي.

وأنهى الهلال موسمه المحلي في المركز الثاني بترتيب دوري المحترفين السعودي، وخسر كأس الملك بعد الخروج من التعاون بخماسية نظيفة في نصف النهائي.