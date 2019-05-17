ليونيل ميسي يتوج بـ«وسام القديس سانت جوردي».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، على وسام القديس “سانت جوردي”، وهو أعلى الأوسمة في إقليم كتالونيا، تقديرا لإسهاماته في مجال كرة القدم والمشاريع الاجتماعية لفائدة الشعب الكتالوني.

النجم الأرجنتيني تقلد الوسام في حفل رسمي، وظهر مبتسما، وهو ما دفع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن تكتب “ميسي يبتسم أخيرا منذ إقصاء برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول”، حيث ظهر في اللقاء الأخير أمام خيتافي حزينا ولم يحتفل بالهدف الثاني لفريقه.

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ميسي لم يتحدث خلال الحفل، لكنه نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس وك” تعبر عن فخره بالجائزة، وكتب قائلا: “أنا فخور جدا للحصول على تقدير وجائزة أعتز بها كثيرا، بالنظر للأهمية التي تمثلها للمجتمع الكتالوني، شكرا على هذه الجائزة”.

ميسي يعد ثاني لاعب كرة قدم في التاريخ، يحصل على هذا التكريم، بعد الأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف.

اللاعب الملقب بـ “البرغوث”، حقق إنجازات كثيرة مع برشلونة، أبرزها، الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني عشر مرات، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، إضافة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم، خمس مرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.