انت الان تتابع تفاصيل خبر أشهر لاعبي التنس ينسحب من ربع نهائي بطولة روما الدولية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 06:50 مساءً - انسحب أشهر لاعبي التنس في العالم، السويسري روجر فيدرر، اليوم الجمعة، من مباراة ربع النهائي لبطولة روما الدولية للتنس المقامة في إيطاليا.

وكان فيدرر عاني من إصابة في ساقه اليمنى لم تمكنه من خوض لقاء اليوم، ليتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لنصف النهائي مباشرة.

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وفي نصف النهائي، يتظر اليوناني تسيتسيباس الفائز من مباراة الإسباني رافاييل نادال ومواطنه فرناندو فيرداسكو بدور ربع النهائي للبطولة.

وبطولة روما الدولية انطلقت فعالياتها يوم 12 مايو الجاري لتنتهي يوم 19 من الشهر ذاته، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 5 ملايين و791 ألف دولار.