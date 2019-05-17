انت الان تتابع رسميا.. أليجري يرحل عن يوفنتوس نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

ماسيمليانو أليجري

أكد نادي يوفنتوس رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، على أن يلتقي مدرب السيدة العجوز مع رئيس النادي أندريا أجنيلي في مؤتمر صحفي سيعقد غدًا السبت، قبل مباراة اليوفي الأخيرة في الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم أمام أتلانتا، ويأتي ذلك القرار من إدارة يوفنتوس على الرغم من تبقّي عام في عقد أليجري مع الفريق، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين حتى الآن قبل جولتين من النهاية.

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ونشر النادي بيانًا على موقعه الرسمي قال فيه: "ماسيمليانو أليجري لن يكون مدرب يوفنتوس في موسم 2019- 2010، سيعقد المدرب والرئيس أندريا أجنيلي، مؤتمرًا صحفيا مع وسائل الإعلام غدا". وأشرف أليجري على تدريب يوفنتوس بدايةً من عام 2014، ونجح في التتويج بلقب الدوري مع السيدة العجوز 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات،