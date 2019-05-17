انت الان تتابع دورة روما: انسحاب فيدرر واوساكا بداعي الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السويسري روجيه فيدرر

انسحب السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا واليابانية ناومي اوساكا المصنفة اولى عالميا، قبيل خوضهما الدور ربع النهائي من دورة روما لكرة المضرب خامسة دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال وثانية دورات البريميير الخمس عند السيدات، بداعي الاصابة.

ويعاني فيدرر من اصابة في ساقه اليمنى واوساكا من اصابة في يدها اليمنى.

ونقلت رابطة اللاعبين المحترفين عن فيدرر قوله "لست جاهزا مئة في المئة على الصعيد البدني، وبعد مشاورات مع فريقي، قررنا بأني لن ألعب".

وتابع "انا اسف لعدم تمكني من اللعب اليوم. لطالما كانت روما من المدن المفضلة لدي وامل بالعودة العام المقبل".

وكان فيدرر قرر المشاركة في دورة روما في وقت متأخر من الاسبوع الماضي بعد ان غاب عنها منذ عام 2016.

وخاض فيدرر مباراتين في يوم واحد في العاصمة الايطالية فتغلب على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-3 ثم لعب مباراة ماراتونية ضد الكرواتي بورنا تشوريتش استمرت اكثر من ساعتين ونصف وفاز بصعوبة 2-6 و6-4 و7-6 (9-7).

وبانسحاب فيدرر، تأهل منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مباشرة الى نصف النهائي حيث سيلتقي الفائز من مباراة الاسباني رافايل نادال ومواطنه فرناندو فرداسكو.

في المقابل، انسحبت اوساكا المصنفة اولى قبيل خوضها المواجهة ضد الهولندية كيكي برتنز في ربع النهائي.

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وتأتي اصابتها قبل 10 ايام من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس ثاني البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام.

وقالت اوساكا في مؤتمر صحافي "استيقظت ولم اتمكن من تحريك ابهام يدي. حاولت التدريب لكني شعرت باوجاع ولم يكن باستطاعتي حمل مضربي".

واضافت "لم احاول حتى القيام بتسديد الارسال، لم يكن لذلك اي معنى. لم يكن بمقدوري توجيه ضربة امامية بطريقة صحيحة، لم اكن املك القوة في يدي".

وتابعت "لم اشعر باي شيء بالامس وبالتالي انا ضائعة بعض الشيء. لم اتمكن من تحريك ابهام يدي فاعتبرت بانني نمت بطريقة خاطئة ربما وبان الامور ستسير على ما يرام لكن ذلك لم يحصل".

واوضحت "لقد خاب املي وانا حزينة. كنت اريد اللعب وتجربة نفسي في مواجهة كيكي التي تلعب بطريقة جيدة. الجمهور كان رائعا بالامس وكنت اريد رد الجميل له لكنني لن استطيع".

وعن مدى خطورة اصابتها، كشفت اوساكا "لم اتمكن من رؤية الطبيب حتى الان. اعتقد باني سأمكث يوما او اثنين لمعرفة ماذا يحصل. لم اخطط للخطوة المقبلة".

وكانت اوساكا التي ضمنت البقاء في صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات قبل انطلاق البطولة الفرنسية ببلوغها ربع النهائي في روما، توجت بطلة لاخر بطولتين كبيرتين وهما الولايات المتحدة المفتوحة في ايلول/سبتمبر 2018 وبطولة استراليا المفتوحة في مطلع العام الحالي.