شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، القائمة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها البرازيل فيالفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبلين. وقرر تيتي استبعاد مارسيلو وفينيسيوس جونيور ثنائي ريال مدريد الإسباني، ولوكاس مورا المتألق مع توتنهام، وفابينيو محور ارتكاز ليفربول، وويليان جناح تشيلسي، من قائمة منتخب البرازيل المشاركة في البطولة، في مفاجأة من العيار الثقيل. وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتاي: Advertisements حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)- إديرسون (مانشستر سيتي)- كاسيو (كورينثيانز). الدفاع: داني ألفيس (باريس سان جيرمان)- فاجنر (كورنثيانز)- فيليبي لويس (أتليتكو مدريد)- أليكس ساندرو (يوفنتوس)- تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان)- ماركينوس (باريس سان جيرمان)- ميراندا (إنتر ميلان)- إدير ميليتاو (بورتو). الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)- فرناندينيو (مانشستر سيتي)- ألان (نابولي)- لوكاس باكيتا (ميلان)- كوتينيو (برشلونة)- آرثر (برشلونة). الهجوم: نيمار (باريس سان جيرمان)- ريتشارلسون (إيفرتون)- روبرتو فيرمينو (ليفربول)- جابريل جيسوس (مانشستر سيتي)- ديفيد نيريس (أياكس)- إيفرتون (جريميو). وأوقعت قرعة بطولة كوبا أمريكا، منتخب البرازيل في المجموعة الاولى والتي تضم بجانبه بوليفيا وفنزويلا وبيرو.

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