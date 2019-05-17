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الأهلي يستأنف مرانه مساء السبت استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء غد السبت، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة نظيره الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني راحة اليوم للاعبين، عقب انتهاء مباراة إنبي على أن يبدأ بعدها الفريق استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة 30 لبطولة الدوري، وواصل الفريق تصدره لقمة المسابقة برصيد 73 نقطة.

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