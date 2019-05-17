شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأول في المغرب اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، خوض مران الفريق الأول في المغرب في الخامسة مساء اليوم قبل الإفطار على ملعب السعيدية المجهز بالنجيل الصناعي.
وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل.
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