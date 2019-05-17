شكرا لقرائتكم فرج عامر : الكلام حول اسلام صالح " بعد الموسم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي على خبر انتقال لاعب الفريق اسلام صالح قائلا : اسلام صالح نجم نادي سموحة الذي لايشارك حاليا يجذب انظار اندية القمة ولن نتخذ قرار الابما فية مصلحة نادي سموحة ومصلحة اللاعب شديد الالتزام والاحترام إلا بعد انتهاء الموسم الكروي هذا العام

فرج عامر

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