شكرا لقرائتكم نائب رئيس الزمالك يطمأن جماهير القلعة البيضاء على بعثة الفريق فى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، أن قرار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، بتخصيص طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم في رحلته إلى المغرب، وفر وقت وجهد اللاعبين خصوصا فى شهر رمضان الكريم .

وأشاد "جلال" بإستقبال مسئولي نادي نهضة بركان، والسفارة المصرية لبعثة الزمالك التي وصلت فجر اليوم الجمعة، وكذلك أحمد عيد الحميد مدير المراسم، موضحا أن الاقامة جيدة في فندق مخصص للبعثة وهو منعزل وأشبه بالمعسكرات.

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وأكمل "جلال" أنه يثق في الله أولا ثم الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان الأحد المقبل، مشددا على أن الجميع يتحمل المسئولية ليحصلوا على بطوله تاريخية للزمالك، وكذلك مسئوليتهم تجاه مجلس إدارتهم وجماهيرهم، متمنيا التوفيق في المباراة.