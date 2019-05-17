شكرا لقرائتكم مدفع الافطار.. رقم قياسى للفراعنة فى أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى سلسلة المباريات الخالية من الهزيمة يعد المنتخب المصرى صاحب الرقم القياسى فى بطولة كأس الأمم حيث بدأت سلسلة اللا هزيمة من مباراة المنتخب المصرى أمام الكاميرون فى كأس الأمم فى تونس 2004، وانتهت أيضا بالهزيمة أمام الكاميرون فى نهائى كاس الامم الجابون 2017 وعدد مباريات 25. وكان المنتخب المصرى قد حقق سابقة فريدة من نوعها فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 التى أقيمت على أرض مصر، حيث واجه منتخب الفراعنة لأول مرة فريق مرتان الأولى بدور المجموعات والمواجهة الثانية بالنهائى وكانت المواجهة من نصيب كوت ديفوار واستطاع المنتخب أن يكسب المواجهتين.

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