شكرا لقرائتكم تعرف على حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لا صوت يعلوا فوق صوت الكونفدرالية حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك بنادى الزمالك قيام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين الزامبى جانى سيكازوى من أجل قيادة طاقم حكام مواجهة الفريق الأبيض مع نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
على أن يعاونه كلا من الأنجولى جيرسون إميليانو كمساعد أول والتونسي أنور هميلة كمساعد ثانى والحكم الرابع برنارد تاميل من سيشيل فيما سيتولى الحكم الجامبي بكارى جاساما القيادة التحكيمية لتقنية الفيديو "الفار" فى المباراة.
يذكر أن الزمالك وصل فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى المغرب من أجل الاستعداد لخوض مواجهة نهضة بركان المغربى ولم يعلن الكاف بشكل رسمى حتى الآن على موقعه على طاقم حكام النهائى ولكن وفقا لمصدر مسئول بالنادى الأبيض بأن المباراة سيديرها تحكيمياً سيكازوى.
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