شكرا لقرائتكم ياسمين حمدى تقدم وصفة المكرونة بالصوص الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

نفدم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

نجمة اليوم هى ياسمين حمدى لاعبة منتخب الكاراتيه، والتى تقدم طريقة عمل المكرونة بالصوص الأحمر

Advertisements

المقادير :

500 جرام من المكرونة حسب النوع المفضل ، 2 لتر مياه ، لتر من عصير الطماطم ، توابل ملح و فلفل وكمون ، ملعقة سمن ، ثوم وبصل بودر ، و ملعقة كبيرة خل.

الطريقة :

نقوم بوضع المياه على النار ، حتى تصل إلى الغليان ، نضيف المكرونة ، ونتركها حتى تصل لدرجة الطهى المطلوبة ، مع التقليب على فترات متباعدة ،ويتم تصفيتها مع غسلها بالماء البارد .

و فى الجانب الاخر نجهز الصوص الأحمر ، بوضع السمن على النار و نضيف اليه الطماطم ، و بعد 15 دقيقة نضيف التوابل و الثوم والبصل وقليل من الخل ، ونجهز المكرونة فى طبق التقديم ونضيف الصوص الاحمر عليها .