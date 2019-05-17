شكرا لقرائتكم صراع خليجي لضم فرجاني ساسي بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت العديد من الأندية الخليجية سباق التعاقد مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للفوز بخدماته فى الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسها الأهلى واتحاد جدة والهلال السعودى والعين الإماراتى.

ويبقى مسؤولو الزمالك أصحاب القرار الأول والأخير فى السماح لساسى بالرحيل أو البقاء على الرغم من أن المؤشرات تؤكد صعوبة رحيل اللاعب الذى بات عنصرا مهما وركيزة أساسية فى صفوف الفريق الأبيض.

وتبقى العقبة الوحيدة أمام الزمالك فى التمسك بالاعب المقابل المادى الضخم الذى سيلتقاه من الأندية الخليجية الأمر الذى يتعين على مسؤولى الأبيض مواجهته فى الفترة المقبلة.