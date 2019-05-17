شكرا لقرائتكم "الخليج 365" يكشف موعد السوبر المصري بين الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على موعد إقامة السوبر المصري للنسخة الماضية 2017 – 2018 . علم "الخليج 365 أن السوبر المصري سيقام قبل إنطلاق الموسم الجديد للدوري. Advertisements كان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر إستكمال مسابقة كأس مصر للموسم الجاري عقب إنتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين ، ونفس الأمر للسوبر المصري. ويجمع السوبر المصري بين الأهلى بطل الدورى للنسخة الأخيرة و الزمالك بصفته بطل كأس مصر .

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