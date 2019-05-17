شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. عمرو السولية يعلق على المباراة والصدارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عمرو السولية نجم النادي الاهلي على فوز فريقه مساء امس على نظيره انبي بهدفين دون رد في المباراة التي كانت على ملعب بتروسبورت ، حيث حافظ الأهلي علي صدارة الدوري الممتاز في المباراة التي جمعتهما باللقاء المؤجل من الجولة 30 من عمر المسابقة. Advertisements ونشر السولية عبر حسابه الرسمي تغريده قائلا : " الحمدلله" وتألق السولية في مباراة أمس وظهر بمستوى فني كبير

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