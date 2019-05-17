شكرا لقرائتكم مروان محسن يقود هجوم الأهلى فى مباراة الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الدفع بمروان محسن مهاجم الفريق أساسياً في مباراة الإسماعيلي المقبلة على أن تتم إراحة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

وأكد الجهاز الفني المعاون للأهلي أن مروان يستحق المشاركة اساسياً على أن يجلس المهاجم المغربي على دكة البدلاء وهو ما سيُحدده لاسارتي ومعاونيه في الأيام المقبلة. Advertisements

ويلعب أزارو أساسياً في مباريات الأهلي الماضية لكنه لم يقدم مستوى جيد ويواصل أهدار الفرص بشكل غريب لذا ينوي لاسارتي الإستعانة بمروان محسن اساسياً في مباراة الاسماعيلي خاصة وأن مروان يؤدي بشكل جيد في التدريبات الماضية كما إنه سجل هدفاً في مباراة انبي أمس رغم مشاركته لدقائق.

ويباشر الاهلي غداً ، السبت، الإستعداد لمباراة الاسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري بعد الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم عقب الفوز على انبي أمس بثنائية نظيفة في الدوري.