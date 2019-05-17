شكرا لقرائتكم لماذا اصطحب "جروس" الحراس الثلاثة للمغرب رغم منعهم من نهائي الكونفدرالية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطحب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادي الزمالك، 4 حراس مرمى أثناء السفر للمغرب، لمواجهة نهضة بركان المغربي، فى ذهاب نهائي الكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث ضمت البعثة كلا من محمود عبد الرحيم جنش، وعماد السيد، وعمر صلاح، ومحمود عبد المنصف .

ويرى المدير الفنى للفريق الأبيض أن وجود الحراس الثلاثة بجوار عمر صلاح الحارس الثالث الذى سيخوض المباراة أمام نهضة بركان، سيرفع من روحه المعنوية ويشدون من آزره، على الرغم من إيقاف جنش وإصابة عماد السيد وعدم قيد عبد المنصف فى القائمة الأفريقية.