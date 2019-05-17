شكرا لقرائتكم لماذا اصطحب "جروس" الحراس الثلاثة للمغرب رغم منعهم من نهائي الكونفدرالية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اصطحب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادي الزمالك، 4 حراس مرمى أثناء السفر للمغرب، لمواجهة نهضة بركان المغربي، فى ذهاب نهائي الكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث ضمت البعثة كلا من محمود عبد الرحيم جنش، وعماد السيد، وعمر صلاح، ومحمود عبد المنصف .
ويرى المدير الفنى للفريق الأبيض أن وجود الحراس الثلاثة بجوار عمر صلاح الحارس الثالث الذى سيخوض المباراة أمام نهضة بركان، سيرفع من روحه المعنوية ويشدون من آزره، على الرغم من إيقاف جنش وإصابة عماد السيد وعدم قيد عبد المنصف فى القائمة الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا اصطحب "جروس" الحراس الثلاثة للمغرب رغم منعهم من نهائي الكونفدرالية؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.