شكرا لقرائتكم كاسياس: سأعلن اعتزالي في اللحظة المناسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس على شائعات اعتزاله التي تواترت خلال الأيام الأخيرة، مطالبا المحيطين به بالتحلي بالهدوء، كما أكد أنه سيعلن عن اعتزاله عندما تحين اللحظة المناسبة.

وقال كاسياس، الذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة مطلع الشهر الجاري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الجمعة: الاعتزال، سيكون هناك يوم يتعين علي فيه الاعتزال، دعوني أعلن عن هذا الخبر عندما يحين وقته، الآن يجب أن نتحلى بالهدوء، خضعت لكشف طبي والأمور كلها على ما يرام، هذا خبر رائع أريد أن أشاركه مع الجميع.

يذكر أن كاسياس دخل إلى أحد مستشفيات مدينة بورتو البرتغالية في أول مايو الجاري إثر إصابته بأزمة قلبية خلال حصة تدريبية لناديه بورتو البرتغالي.

وخضع الحارس الإسباني لعدة فحوص داخل المستشفى، كما أجريت له "قسطرة قلبية" قبل أن يسمح له بالخروج بعد خمسة أيام قضاها تحت المراقبة الدقيقة.