أفضلية أوروبية لليون أمام غريمه سانت اتيان في الدوري الفرنسي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



يعول ليون الثالث على فارق النقاط الاربع مع غريمه سانت اتيان الرابع لضمان التأهل الى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل كاين السبت في المرحلة 37 قبل الاخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبموازاة عودة نجمه السابق مطلع الالفية الثالثة البرازيلي جونينيو لشغل منصب المدير الرياضي، يخوض ليون نهاية موسم جيدة بحيث لم يخسر في آخر أربع مباريات.

واقترب ليون من المسابقة القارية العريقة بفوزه الكبير على مضيفه مرسيليا 3-صفر في المرحلة الماضية، فيما سقط سانت اتيان أمام مونبلييه بعد اربعة انتصارات متتالية.

وسيكون مصير ليون بين يديه بحال فوزه، فيما يتعين على سانت اتيان الفوز على ضيفه نيس وانتظار مفاجأة من كاين لتقليص الفارق الى نقطة.

وقال برونو جينيزيو مدرب ليون الاحد "نجحنا بالبقاء ملتحمين، متضامنين بعد فترة مضطربة. ساعدنا هذا الامر في تخطي الصعوبات، لكننا على طريق بلوغ هدفنا الثاني".

وسيتمكن جينيزيو الذي سيخوض مباراته الاخيرة على ملعب "غروباما" في انهاء موسمه بعلامة جيدة، بحال خروجه فائزا على كاين مع البطاقة الاوروبية.

في الخريف الماضي، تأهل ليون الى ثمن نهائي دوري الابطال، فنجح في تحقيق هدفه الاول. يصر مهاجمه العاجي ماكسويل كورنيه صاحب هدفين ضد مرسيليا "لدينا كرة حاسمة ضد كاين. يجب الاستفادة منها".

بدوره، قال الحارس البرتغالي انتوني لوبيش الذي يبدو مستقبله غير مؤكد مع ليون قبل عام على نهاية عقده "نحن بحاجة لفوز كي نحتفل سويا".

- سانت اتيان لتأكيد الرابع -

في المقابل، يبدو سانت اتيان مركزا على ضمان مركزه الرابع، لانه حتى بحالة فوزه على نيس وخسارة ليون، سيبقى متخلفا بفارق نقطة عن غريمه.

Advertisements

ويبدو المشهد بينه وبين مونبلييه الخامس مشابها، اذ يتقدمه بفارق اربع نقاط، وبات قريبا من تأكيد تأهله الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، برغم الفورة اللافتة لمونبلييه وفوزه اربع مرات في اخر خمس مباريات.

لكن سانت اتيان يتعين عليه القيام بهذه المهمة من دون نجومه ماتيو دوبوشي، ريمي كابيلا والتونسي وهبي الخزري بسبب الايقاف.

وقال مدربه جان-لوي غاسيه الذي يحوم الشك حول مستقبله مع الفريق الاخضر "نريد تأكيد المركز الرابع. ضد مونبلييه كان توقفا مفاجئا بعد ستة انتصارات وتعادل. يجب ان ننطلق مجددا ونستفيد من الكرة الحاسمة الثانية في ملعب سيكون بخدمتنا".

وتابع "ينصب تفكيري راهنا على النجاح وتحقيق هدف النادي، ايصاله الى المكان المناسب في حمضه النووي، كأس أوروبا".

وحتى بحال عدم بلوغه المسابقة القارية الاولى، سيكون جيدا لسانت اتيان العودة الى يوروبا ليغ بعد غياب لسنتين. وكان سانت اتيان شارك للمرة لاخيرة في بطولة اوروبا النخبوية قبل 38 عاما.

في المقابل، يبدو ليل الثاني مرتاحا بعد ضمانه الوصافة بشكل كبير والعودة الى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2012-2013، وهو يستقبل أنجيه الثالث عشر.

وبفوزه الـ21 هذا الموسم حقق ليل رقما قياسيا شخصيا لهذه المرحلة من الموسم، رافعا رصيده الى 72 نقطة ليعادل ايضا رقمه الشخصي لأفضل مجموع نقاط في نظام النقاط الثلاث للفوز، والذي حققه موسم 2010-2011 حين توج بلقبه الأول في الدوري منذ 1954 والثالث في تاريخه.

وستكون المباراتان الأخيرتان لرجال المدرب كريستوف غالتييه هامشيتين ضد أنجيه على أرضهم ورين خارجها.

ويستقبل باريس سان جرمان الذي ضمن لقبه السادس في آخر سبع سنوات ديجون وصيف القاع، ويحل مرسيليا السادس والفاقد لآماله الاوروبية على تولوز الخامس عشر.

وبعد تأكد هبوط غانغان الى الدرجة الثانية، يدور صراع كبير لمعرفة من سيرافقه ومن سيخوض الملحق، اذ يتساوى كاين الثامن عشر مع موناكو السابع عشر ولكل منهما 33 نقطة، فيما يتخلف عنهما ديجون التاسع عشر قبل الأخير بنقطتين فقط.