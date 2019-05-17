سوبر كورة.. صراع خليجى لضم فرجانى ساسى بالموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت العديد من الأندية الخليجية سباق التعاقد مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للفوز بخدماته فى الانتقالات الصيفية المقبلة لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

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