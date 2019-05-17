شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الإسماعيلى يتعادل مع الداخلية سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى لمواجهة الداخلية فى العاشرة مساء اليوم، ضمن ممواجهات الجولة الثالثة والثلاثين باستاد الجيش بالسويس.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين يوم 5 يناير الماضى فى الجولة السادسة عشرة وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكهم 32 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكهم 47 هدفًا.