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الفرعون المصرى نجيب يخطف الأنظار فى معسكر الاتحاد الدولى لنجوم الباراكانوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

خطف البطل والفرعون المصرى لاعب الباراكانوى أحمد نجيب الأنظار بشدة خلال مشاركته الحالية بمعسكر الموهوبين الدولى بالمجر، والذى ينظمه الاتحاد الدولى للكانوى والكياك .

وبعد أيام قليلة من انطلاق التدريبات اختير احمد نجيب كافضل لاعب بالمعسكر الدولى الذى يشارك فيه لاعبون ولاعبات من كل انحاء العالم فى الباراكانوى والباراكياك امثال اسبانيا والمجر وكواومبيا والهند ونيوزلندا .

وتم ضم احمد نجيب الى تدريبات منتخب البلد المضيف للمعسكر المجر نظرا لكفاءاته ومستواه الفنى المتميز بوضوح .

ومن جانبه اعرب رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى عن سعادته البالغة بالنجاح الذى حققه لاعب الباراكانوى احمد نجيب وظهوره بهذا المستوى رغم أن الباراكانوى تعتبر وليدة فى مصر فلم يتم اعتماد نشاطها الا منذ أشهر قليلة .

اضاف قائلا ان نجيب يتميز بمواصفات خاصة جدا كبطل رياضى وروح واصرار وعزيمة وهو ما ينبئ بأنه سيكون له شان كبير للغاية على المستوى العالمى فى الباراكانوى .

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أحمد نجيب
 

 

أحمد نجيب 1 - Copy
 

 

نجيب 2 - Copy
 

 

نجيب - Copy
 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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