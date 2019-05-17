شكرا لقرائتكم خبر عن الفرعون المصرى نجيب يخطف الأنظار فى معسكر الاتحاد الدولى لنجوم الباراكانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خطف البطل والفرعون المصرى لاعب الباراكانوى أحمد نجيب الأنظار بشدة خلال مشاركته الحالية بمعسكر الموهوبين الدولى بالمجر، والذى ينظمه الاتحاد الدولى للكانوى والكياك .

وبعد أيام قليلة من انطلاق التدريبات اختير احمد نجيب كافضل لاعب بالمعسكر الدولى الذى يشارك فيه لاعبون ولاعبات من كل انحاء العالم فى الباراكانوى والباراكياك امثال اسبانيا والمجر وكواومبيا والهند ونيوزلندا .

وتم ضم احمد نجيب الى تدريبات منتخب البلد المضيف للمعسكر المجر نظرا لكفاءاته ومستواه الفنى المتميز بوضوح .

ومن جانبه اعرب رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى عن سعادته البالغة بالنجاح الذى حققه لاعب الباراكانوى احمد نجيب وظهوره بهذا المستوى رغم أن الباراكانوى تعتبر وليدة فى مصر فلم يتم اعتماد نشاطها الا منذ أشهر قليلة .

اضاف قائلا ان نجيب يتميز بمواصفات خاصة جدا كبطل رياضى وروح واصرار وعزيمة وهو ما ينبئ بأنه سيكون له شان كبير للغاية على المستوى العالمى فى الباراكانوى .

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