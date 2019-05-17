شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دولة تؤكد مشاركتها فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى نادى المستقبل للشباب المعاقين برئاسة صبرى عبد الرؤوف تأكيد 20 دولة على المشاركة فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة التى ينظمها النادى تحت إشراف الاتحاد المصرى للعبة برئاسة معتز عاشور خلال الفترة من 24 حتى 29 يونيو المقبل.

من جانبه قال صبرى عبد الرؤوف إن الاستعدادات للبطولة تجرى على قدم وساق فى ظل التعاون والتنسيق مع نادى الأولمبي الذى سوف يستضيف منافسات البطولة، مؤكدا على أن النائب طارق السيد رئيس نادى الأولمبى استطاع تذليل كافة العقبات من أجل إنجاح البطولة.

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وقال رئيس نادى المستقبل أن بطولة مصر الدولية تعد إحدى بطولات الجائزة الكبرى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وتشهد حضور خالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة بجانب عدد من الشخصيات العامة فى اللعبة .

من جانبه أكد سامح عيد المشرف العام على البطولة أن الدول التى أكدت مشاركتها كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وإندونيسيا و اليونان ، و كازاخستان ، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.