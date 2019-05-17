الأهلي يفتح تدريباته للإعلام الأحد والاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، السماح للإعلاميين بحضور تدريبات الفريق يومى الأحد والاثنين المقبلين، على أن يتم غلق المران الثلاثاء؛ استعداداً لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لبطولة الدورى.
كان الأهلى قد حقق فوزا صعبا على إنبى بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 من الدورى الممتاز.
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