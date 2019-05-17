شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد نهضة بركان.. تعرف على طاقم حكام ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن لديهم علم بأن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قام بتعيين الزامبى جانى سيكازوى من أجل قيادة طاقم حكام مواجهة الفريق الأبيض مع نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كما أوضح المصدر ذاته إن سيكازوى سيعاونه كلا من الأنجولى جيرسون إميليانو كمساعد أول والتونسي أنور هميلة كمساعد ثانى والحكم الرابع برنارد تاميل من سيشيل فيما سيتولى الحكم الجامبي بكارى جاساما القيادة التحكيمية لتقنية الفيديو "الفار" فى المباراة.

يذكر أن الزمالك وصل فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى المغرب من أجل الاستعداد لخوض مواجهة نهضة بركان المغربى ولم يعلن الكاف بشكل رسمى حتى الآن على موقعه على طاقم حكام النهائى ولكن وفقا لمصدر مسئول بالنادى الأبيض بأن المباراة سيديرها تحكيمياً سيكازوى.