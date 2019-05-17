شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. ياسمين حمدى بطلة الكاراتيه تقدم طريقة عمل المكرونة بالصوص الاحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

”الخليج 365” يحرص على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.



نجمة الكاراتيه

نجمة اليوم هى ياسمين حمدى لاعبة منتخب الكاراتيه ،و التى تقدم طريقة عمل المكرونة بالصوص الأحمر



مكرونة

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المقادير :

500 جرام من المكرونة حسب النوع المفضل ، 2 لتر مياه ، لتر من عصير الطماطم ، توابل ملح و فلفل وكمون ، ملعقة سمن ، ثوم وبصل بودر ، و ملعقة كبيرة خل



ياسمين حمدى



بطلة الكاراتيه

الطريقة :

نقوم بوضع المياه على النار ، حتى تصل إلى الغليان ، نضيف المكرونة ، ونتركها حتى تصل لدرجة الطهى المطلوبة ، مع التقليب على فترات متباعدة ،ويتم تصفيتها مع غسلها بالماء البارد .



الصوص الاحمر

و فى الجانب الاخر نجهز الصوص الأحمر ، بوضع السمن على النار و نضيف اليه الطماطم ، و بعد 15 دقيقة نضيف التوابل و الثوم والبصل وقليل من الخل ، ونجهز المكرونة فى طبق التقديم ونضيف الصوص الاحمر عليها .