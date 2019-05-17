فيديوجراف.. 5 مكاسب حققها الزمالك أفريقيًا فى شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى يوم 19 مايو الجارى، الزمالك مع نظيره نهضة البركان المغربى فى إطار ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وقبل هذه المباراة فقد سبق وخاض الزمالك عدة مباريات فى شهر رمضان، حقق فى بعضها الفوز. نرصد فى الفيديو التالى أبرز المباريات التى فاز فيها الفريق الأبيض.. الزمالك وياوندى: الزمالك وياوندى: - مباراة الزمالك وياوندى عام 2000 - اللقاء فى إطار إياب نهائى الكئوس الأفريقية - خسر الزمالك لكنه توج باللقب بمجموع مباراتى الذهاب و العودة الزمالك و الأهلى: الزمالك و الأهلى: - التقى الزمالك مع الأهلى عام 2001 - المباراة بالدور الأول من بطولة الدورى Advertisements - فاز الأبيض 2/1 الزمالك ومازيمبي: الزمالك ومازيمبي: - التقى الزمالك مع مازيمبى الكونغولى عام 2002 - المباراة فى نصف نهائى دورى أبطال افريقيا - فاز الأبيض بهدفين نظيفين الزمالك و الصفاقسى: الزمالك و الصفاقسى: - التقى الزمالك مع الصفاقسى التونسى عام 2015 - المباراة بالجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية - فاز الزمالك بهدف نظيف الزمالك وأورلاندو الجنوب إفريقى: الزمالك وأورلاندو الجنوب إفريقى: - مباراة الزمالك وأورلاندو الجنوب أفريقى - أقيم اللقاء بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية - فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف

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