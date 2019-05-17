شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام فى الملعب "حرّيف" على طريقة "أنا رُكبى حديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شخصية لاعب الكرة ، تم تقديمها عبر شاشات السينما بعدة طرق ، و من زوايا متعددة ، و قد قام اكثر من فنان بتجسيد شخصية اللاعب الكروى ، كلٌ وفقا للدور الذى يقوم به .

وفى ظل احتفال الوسط الفنى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام ، حيث أنه مواليد 17 مايو عام 1940 ، نرصد شخصية لاعب الكرة ، و كيف قدمها الزعيم عبر الشاشات .

زيكو ضحى بنفسه حفاظا على اسرته

قدم عادل إمام شخصية لاعب الكرة فى فيلم رجل فقد عقله مع الفنان الراحل فريد شوقى، وسهير رمزى وكريمة مختار وإكرامى وجسد فى الفيلم شخصية زكى أو زيزو، لاعب الاهلى، والذى يضحى بنفسه حفاظا على أسرته حيث تزوج الفتاة التى يحبها و الده لمنعه من الزواج منها وهدم الأسرة، و حرصًا على استقرار المنزل ويتخلى عن خطيبته كامليا.

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عادل امام فى الحريف

فارس حريف الكرة الشراب

وفى فيلم الحريف قدم عادل إمام شخصية فارس ، الذى يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفةٍ على سطح أحد المنازل برفقة زوجته دلال وابنه الصغير، ومارس كرة القدم كهواية مفضلة له ، لكنها الكرة "الشراب" فى الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات ، وبعد مشاكل أزمات يعم فى معرض سيارات ويستمر فارس أيضًا في لعب الكرة (الشراب) ولكن تلك المرة بدون مراهنات.



الشياطين و الكورة

وفى فيلم الشياطين و الكورة قدم دور عكاشة لاعب الكرة ، صديق حسن يوسف ، و الذى يساعده للزواج من الفتاة التى يحبها ، بعد معارضة و الدها الزواج منه بسبب تشجيعه للفريق المنافس للثنائى