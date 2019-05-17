طارق مجدي حكما لمباراة الإسماعيلي والداخلية الليلة

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم في العاشرة مساء اليوم بالجولة 33 للدوري الممتاز . العاشرة مساء اليوم بالجولة 33 للدوري الممتاز . ويعاون مجدي كل من خالد حسين وأحمد رشدي ، بينما وأحمد ناصر حكما رابعا وصبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا .

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