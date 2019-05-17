محمد سامى يتأهل لنهائى ٥٠ متر سباحة ظهر فى بطولة Pro Swim Series

تأهل محمد سامي لاعب منتخب مصر للسباحة إلى الدور النهائي من منافسات سباق ٥٠ متر ظهر فى بطولة Pro Swim Series إحدى متر ظهر فى بطولة Pro Swim Series إحدىأقوى البطولات العالمية للسباحة والمقامة حاليًا في أمريكا. وتأخل سامي للنهائي بعد احتلاله المركز الخامس فى التصفيات بزمن ٢٥:٨٤ ثانية.

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