تأهل علي خلف الله لاعب منتخب مصر للسباحة إلى الدور النهائى من منافسات سباق 100 متر حرة ببطولة TYR PRO سباق 100 متر حرة ببطولة TYR PROSwim للسباحة المقامة حاليًا فى أمريكا. جاء ذلك بعد احتلال خلف الله المركز الثالث فى التصفيات بزمن 49.40 ثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي خلف الله يتأهل لنهائي 100 متر سباحة حرة ببطولة TYR PRO Swim لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.