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جوارديولا يرد على شائعات تدريب يوفنتوس

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علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن إمكانية تدريبه لفريق يوفنتوس الإيطالي، بعد رحيل ماسيمليانو أليجري مدرب اليوفي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي:" سأدرب يوفنتوس؟ لا لن أذهب لتدريب يوفنتوس، كل مرة

علي أن أقول ذلك؟ لن أذهب لتورينو".

وأضاف:" أنا سأكون مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل".

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وكانت قد ربطت التقارير إيطالية منذ فترة عن نية إدارة يوفنتوس

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في تعيين جوارديولا مدربًا لبيانكونيري الموسم المقبل.

وأعلن يوفنتوس ظهر اليوم الجمعة، عن رحيل أليجري بنهاية الموسم، وأنه لن يدرب الفريق الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس قد توج بلقب الكالتشيو هذا الموسم، مع مدربه أليجري، لتكون المرة الثامنة على توالي التي يتوج بها اليوفي باللقب.

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