علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن إمكانية تدريبه لفريق يوفنتوس الإيطالي، بعد رحيل ماسيمليانو أليجري مدرب اليوفي.
وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي:" سأدرب يوفنتوس؟ لا لن أذهب لتدريب يوفنتوس، كل مرةعلي أن أقول ذلك؟ لن أذهب لتورينو".
وأضاف:" أنا سأكون مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل".
وكانت قد ربطت التقارير إيطالية منذ فترة عن نية إدارة يوفنتوس
وأعلن يوفنتوس ظهر اليوم الجمعة، عن رحيل أليجري بنهاية الموسم، وأنه لن يدرب الفريق الموسم المقبل.
الجدير بالذكر أن يوفنتوس قد توج بلقب الكالتشيو هذا الموسم، مع مدربه أليجري، لتكون المرة الثامنة على توالي التي يتوج بها اليوفي باللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يرد على شائعات تدريب يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.