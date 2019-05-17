نور حسين تودع منافسات بطولة العالم للتايكوندو من دور الـ 16

ودعت نور حسين لاعبة منتخب مصر للتايكوندو منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في مدينة مانشستر بإنجلترا وذلك بعد الهزيمة أمام بطلة منتخب تونس في دور الـ 16 بنتيجة 3/2.
وكانت نور قد تأهلت إلى إلى دور الـ16 ضمن منافسات وزن -49 كجم بعد فوزها على بطلة أوكرانيا بنتيجة 16-15 في دور الـ 32.
وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين
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