أمير عزمي: الكونفيدرالية فرصة لاعبي الزمالك لكتابة التاريخ للنادي

أكد أمير عزمي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المرحلة الحالية في كأس الكونفيدرالية الإفريقية هي الأمتار الأخيرة في البطولة وفرصة كبيرة للاعبين ليكتبوا تاريخهم في النادي.
وأضاف أمير عزمي أن الكونفيدرالية تعتبرأول بطولة بالمسمي الجديد من نصيب الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعبين اجتهدوا وتعبوا كثيرا للوصول للنهائي.
وشدد مدرب الزمالك على أن الزمالك جاء للمغرب لتحقيق نتيجة
وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة الأحد المقبل.
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