رضوى رضا تودع بطولة العالم للتايكوندو

ودعت رضوى رضا لاعبة منتخب مصر للتايكوندو منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في مدينة مانشستر بانجلترا بعد هزيمتها أمام بطلة منتخب المغرب في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بدور الـ 32 بنتيجة 1/0.
وكانت رضوى قد تأهلت الىدور الـ ٣٢ لمنافسات وزن ٥٧ كجم فى البطولة بعد الفوز على بطلة بلغاريا بنتيجة ٥/٢ في مباراة دور الـ 64.
وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من
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