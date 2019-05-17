رضوى رضا تودع بطولة العالم للتايكوندو

ودعت رضوى رضا لاعبة منتخب مصر للتايكوندو منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في مدينة مانشستر بانجلترا بعد هزيمتها أمام بطلة منتخب المغرب في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بدور الـ 32 بنتيجة 1/0.

وكانت رضوى قد تأهلت الى

دور الـ ٣٢ لمنافسات وزن ٥٧ كجم فى البطولة بعد الفوز على بطلة بلغاريا بنتيجة ٥/٢ في مباراة دور الـ 64.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من

10 لاعبين (6 رجال و4 سيدات). واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، سيف عيسي (-74 كجم)، أحمد وائل، محمد أيمن (+87 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، رضوي رضا (-57 كجم)، هداية ملاك (-62 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم).