سيف عيسى يودع بطولة العالم للتايكوندو من دور الـ 64

ودع سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في مدينة مانشستر بإنجلترا وذلك بعد الهزيمة أمام لاعب منتخب تونس في دور الـ 64 بنتيجة 9/8بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم.
وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين (6 رجال و4 سيدات). واللاعبون هم: معاذ
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