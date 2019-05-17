سيف عيسى يودع بطولة العالم للتايكوندو من دور الـ 64

ودع سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في مدينة مانشستر بإنجلترا وذلك بعد الهزيمة أمام لاعب منتخب تونس في دور الـ 64 بنتيجة 9/8 بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم. بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم. وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين (6 رجال و4 سيدات). واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، سيف عيسي (-74 كجم)، أحمد وائل، محمد أيمن (+87 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، رضوي رضا (-57 كجم)، هداية ملاك (-62 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم).

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