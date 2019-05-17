أحمد جلال: قرار مرتضى بتوفير طائرة خاصة أفاد الفريق قبل نهائي الكونفيدرالية

أكد المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن قرار المستشار مرتضي منصور رئيس النادي بتخصيص طائرة خاصة لفريق الكرة الأول في رحلته للمغرب، أفاد الفريق ووفر وقتا وجهدا خصوصا فى شهر رمضان.

وأشاد أحمد جلال باستقبال مسئولي نادي نهضة بركان المغربي والسفارة المصرية لبعثة

الزمالك التي وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكذلك أحمد عيد الحميد مدير المراسم.. موضحا أن الاقامة جيدة في فندق مخصص للبعثة وهو منعزل وأشبه بالمعسكرات.

أضاف أحمد جلال أنه يثق في الله

أولا ثم الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة طيبة أمام نهضة بركان بعد غدٍ.. مشددا على أن الجميع يتحمل المسئولية ليحصلوا على بطوله تاريخية للزمالك.. وكذلك مسئوليتهم تجاه مجلس إدارتهم وجماهيرهم، متمنيا التوفيق في المباراة.

وكان الزمالك قد وصلت المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة الأحد المقبل.