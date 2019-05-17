رياضة | جوارديولا يمنح برشلونة صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يمنح برشلونة صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن فريقه لن يضم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أعلن مؤخراً رحيله عن أتلتيكو مدريد نهاية الموسم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي قبل نهائي كأس إنجلترا السبت أمام واتفورد "برشلونة يمكنه أن يهدأ، لسنا مهتمين به لأننا لا نستطيع التعاقد معه".

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وتأتي تصريحات غوارديولا بعدما أكد الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس، لكن وجهته القادمة لا زالت غير معروفة.

وبشأن رحيل ماسيميليانو أليغري عن يوفنتوس، قال إنه لن يكون بديلاً له في النادي الإيطالي.

وتساءل "كم مرة علي أن أقول ذلك؟ لن اذهب إلى تورينو. أنا سعيد بالعمل في هذا النادي، ومع هؤلاء الناس".