رياضة | ريال مدريد يقترب من الإعلان عن كبري صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من الإعلان عن كبري صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد الإسباني اقترب بشدة من حسم صفقة ضم المهاجم الصربي لوكا جوفيتش، نجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، لصفوفه.

وأفادت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن اللاعب الصربي وقع على عقد انتقال لريال مدريد لمدة خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو (67 مليون دولار).

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من جهة اخرى ،أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الصفقة لم تتم بعد، حيث لا يزال الناديان يتفاوضان على القيمة المالية لها.

ويرغب ريال مدريد في دفع مبلغ أقصاه 50 مليون يورو للفوز بخدمات جوفيتش، فيما يتطلع النادي الألماني إلى الحصول على مبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، سيحصل منها نادي بنفيكا البرتغالي، النادي السابق للاعب الصربي، على 12 مليون يورو.

يشار إلى أن جوفيتش سجل 27 هدفا في 47 مباراة هذا الموسم مع اينتراخت فرانكفورت، بواقع 10 أهداف في بطولة الدوري الأوروبي و17 هدفا في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".