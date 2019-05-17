رياضة | نجم المغرب السابق لـ"الخليج 365 الرياضي":الجميع لديه فرصة التتويج بالكان.. وأسود الآطلس قادرين على التتويج بالبطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المغرب السابق لـ"الخليج 365 الرياضي":الجميع لديه فرصة التتويج بالكان.. وأسود الآطلس قادرين على التتويج بالبطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

" عبدالسلام وادو" هو من أفضل اللاعبين في تاريخ المغرب والذى لعب فى نادى نانسي ورين الفرنسيين ولعب فى فولهام الإنجليزى وفى أولمبياكوس اليونانى وقائد المنتخب المغربي السابق، يتحدث لـ " الخليج 365 الرياضي" عن كأس الأمم الإفريقية وعن النجم المصري محمد صلاح و عن أمور أخرى خلال الحوار التالى:

مرحباً عبد السلام وادو ؟

مرحبا بكم، قبل البدء في هذه المقابلة، أود أن أقول لجميع المسلمين في العالم أجمع رمضان كريم، آمل أن ينعم رمضان على الجميع بالكرم، حتى نتمكن من السير على طريق السلام والوئام.

ما رأيك فى إختيار مصر لتنظيم كأس أمم إفريقيا؟

أنا متأكد من أنها ستكون بطولة ناجحة لأن مصر لديها بنية تحتية وملاعب وجماهير رائعة وتجربة لتنظيم مثل هذا الحدث الكبير.

ما هى المجموعة الأسهل والأصعب فى البطولة؟

فى رأيي حول المجموعات، أستطيع أن أقول أن كل المجموعات صعبة، لم تعد هناك منتخبات صغيرة في هذه المرحلة من المنافسة ولا يوجد منتخب ضعيف يصعد لكأس الأمم، وأنا متأكد من أننا سنرى بعض المفاجآت، لم يعد أي منتخب يستطيع القول إننا سنكون في ربع النهائي، جميع المنتخبات أصبحت منظمة بشكل جيد ومعها العديد من اللاعبين الموهوبين.

ما تقييمك لمجموعة المغرب وتواجدها بجانب جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وناميبيا؟

المنتخب المغربى مثله مثل المنتخبات الأخرى، لديه لاعبون أقوياء وموهوبين جداً، والسؤال هنا من هم أول 11 لاعب أساسي للمغرب فى البطولة، عندما نتحدث عن المنتخب لا يجب أن ننسى أن عدد كبير من لاعبي المنتخب يلعب في بطولات دوري ضعيفة، ولا يوجد بها منافسة.

وما المطلوب من الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة؟

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يجب على هيرفى رينار المدير الفنى إعطاء فرصة للاعبين الذين قرروا البقاء واللعب في الدوريات الكبري وقوية لإنشاء وإعداد جيل جديد، أما بالنسبة للاعبين الذين قرروا المشاركة في دوري ضعيف مثل دوري نجوم قطر لا يمكنهم التنافس في جميع المسابقات ،فإن الإيقاع والمستوى خلال كأس إفريقيا أعلى.

هل المغرب قادر على الفوز بكأس الأمم؟

المغرب قادر على الفوز بكأس الأمم الأفريقية بالطبع، لكن كما قلت مع لاعبين متنافسين، يلعبون على مستوى عالٍ وليس لاعبين قرروا الذهاب لقضاء عطلات في دوري نجوم قطر.

ما رأيك في الدوري المصري؟

الدوري المصري قوى، يفرز لاعبين موهوبين، والأندية تنافس دائما على البطولات الإفريقية.

ما رأيك فى منتخب مصر؟

معظم اللاعبين يعرفون بعضهم البعض، يتمتعوا بشخصية قوية وطموح، لذلك سيكون منتخب مصر خلال البطولة يتميز بالقوة، بالإضافة إلى الجمهور المصري الرائع، ومنتخب يملك أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو " محمد صلاح".

هل هناك إختلاف بين الجيل السابق والحالى لمصر؟

نعم هناك إختلاف بالطبع، الجيل السابق كانوا لاعبيه موهوبين ومميزين، وكان يتمثل ذلك أن فى كل خطوط الملعب هناك لاعب مميز ومرجعى ويمكن للمنتخب التسجيل فى آى وقت، بينما الجيل الحالى قوته فى جماعيته.

ما الرسالة التى تحب أن تقولها لمحمد صلاح؟

أنا أعتبر محمد صلاح أسطورة مثل حسام حسن، ومحمد أبوتريكة، وعصام الحضري، نحن فخورين بأن يكون لدينا لاعبين عرب يتمتعون بروح طيبة للغاية والجماهير تحترمهم في جميع أنحاء العالم.