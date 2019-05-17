رياضة | الصحف البرتغالية تحتفي بمدرب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف البرتغالية تحتفي بمدرب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت الصحف البرتغالية الصادرة صباح اليوم الجمعة بمدرب النصر روي فيتوريا بعد نجاحه في التتويج بلقب الدوري السعودي أمس عقب الفوز على الباطن بثنائية مقابل هدف مساء أمس.

وتحدثت وكالة "Rtb" البرتغالية عن هيمنة المدربين البرتغاليين على الكرة بالمملكة العربية السعودية، حيث ذكرت نجاح إيمانويل مدرب التعاون في الحصول على لقب كأس الملك قم تتويج النصر بالدوري السعودي تحت قيادة فيتوريا.

واحتفت صحيفة "ريكورد" بالإنجاز الذي حققه فيتوريا بعد حصوله على لقب دوري المحترفين السعودي وإمكانية إضافة لقب دوري آخر في نفس الموسم في حالة استطاع بنفيكا إنهاء الدوري البرتغالي لصالحه وذلك بسبب قيادته النسور في بداية الموسم.

وأشارت صحيفة "اكسبريسو" إلى الدور الكبير الذي قدمه مع النصر والعودة من بعيد وخطف لقب الدوري من منافسه الهلال بفارق نقطة وحيدة.