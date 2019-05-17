رياضة | سيميوني يوجه رسالة قوية إلى جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يوجه رسالة قوية إلى جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن رحيل أنطوان جريزمان في الصيف المقبل بعد قراره الرسمي في الأيام الماضية.

وقال سيميوني في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية :" نحن ممتنون لجريزمان لما قدمه في 5 سنوات، لابد من تقديم الإشادة للاعب على مافعله مع الفريق ليس هناك أي غضب تجاه جريزمان بسبب قرار الرحيل.

وأضاف :" جريزمان قضي خمسة مواسم يدافع عن ألوان الفريق ومنحنا دفعة قوية للأمام في عدة مناسبات يجب احترام قراره".

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وتابع :" من الصعب إيجاد بديل لجريزمان، ولكننا سنحاول البحث عن بديل مناسب في الفترة القادمة سنحاول الاستمرار مهما حدث".

وعن رحيل رودريجو قال :" اللاعب مستمر معنا ولديه عقد معنا لا يوجد أي نية لرحيله عن الفريق مهما حدث لا يوجد شئ مؤكد حتي الآن".

وقال سيميوني :" لن أحاول إقناع أي لاعب بالبقاء، التواجد في أتلتيكو هو مصدر فخر للاعبين الذين يقومون بذلك لقد مر ما يقرب من 10 سنوات منذ زمن سانشيز فلوريس عندما بدأنا المنافسة بشكل جيد والفوز بالألقاب، تواجد معنا ميراندا ، راداميل فالكاو ، راؤول غارسيا ، دييغو فورلان ، سيرجيو أغويرو. لقد ذهبوا منذ زمن طويل واستمر الحفاظ على النادي.

وعن وجهة جريزمان القادمة توقع سيميوني أن تكون في برشلونة قائلا: مثل هؤلاء اللاعبين يستهدفون النمو في تلك الاندية الكبيرة وبرشلونة وبايرن ميونيخ من بين الاندية الأفضل على المستوى التاريخي ولكن برشلونة فريق أفضل منا.