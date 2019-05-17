رياضة | أمير عزمي: الكونفيدرالية فرصة لاعبي الزمالك لكتابة التاريخ للنادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير عزمي: الكونفيدرالية فرصة لاعبي الزمالك لكتابة التاريخ للنادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير عزمي مدرب الفريق الأول لكرة الأول بنادي الزمالك أن المرحلة الحالية في كأس الكونفيدرالية الإفريقية هي الأمتار الأخيرة في البطولة وفرصة كبيرة للاعبين ليكتبوا تاريخهم في النادي

وأضاف أمير عزمي أن الكونفيدرالية تعتبر أول بطولة بالمسمي الجديد من نصيب الزمالك.. مشيرا إلى أن اللاعبين اجتهدوا وتعبوا كثيرا للوصول للنهائي.

وشدد مدرب الزمالك على أن الزمالك جاء للمغرب لتحقيق نتيجة ايجابية أمام نهضة بركان في ذهاب النهائي، وهو شوط أول والآخر في برج العرب معربا عن ثقته الكبيرة في اللاعبين.

وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة الأحد المقبل.