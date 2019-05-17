رياضة | أيمن حفني يبلغ رئيس الزمالك بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني يبلغ رئيس الزمالك بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرحيل عن الأبيض بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري ورفض الاستمرار مع الفريق.

حفني أبلغ رئيس نادي الزمالك بشكل صريح برغبته في ترك الفريق وعدم الاستمرار معهم اعتراضًا على تجميد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق له واستبعاده عن المشاركة طوال الفترة الماضية.

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رئيس الزمالك طلب من حفني الانتظار إلى ما بعد نهائي الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي وشدد عليه بالحفاظ على تركيز الجميع في الوقت الحالي ودم تشتيت ذهنهم.

ويرتب رئيس الزمالك لجلسة ثلاثية بينه وبين جروس وأيمن حفني بعد نهائي الكونفدرالية لإذابة الخلافات بين المدرب واللاعب وفتح صفحة جديدة بينهما.

ويستعد الزمالك لملاقاة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.