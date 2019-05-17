رياضة | بـ11 لقباً .. كشف حساب أليجري مع يوفنتوس بعد رحيله؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ11 لقباً .. كشف حساب أليجري مع يوفنتوس بعد رحيله؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، رسمياً رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري عن السيدة العجوز بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري (2018-2019).

وقال نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أنه تم إنهاء التعاقد مع أليجري، مشيرًا إلى أنه لن يكون مدرباً للفريق الكروي الأول في الموسم المقبل (2019-2020).

وقدم أليجري مواسم مميزة منذ قدومه إلى يوفنتوس ولكن يبدو أن إدارة اليوفي تريد التعاقد مع مدرب جيد يكون على قدر طموحات الفريق الذي يتواجد فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان نادي يوفنتوس قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد أياكس الهولندي رغم أن الفريق يضم في صفوفه لاعبين مميزين.

Advertisements

- أليجري (51 عاماً) تولى تدريب يوفنتوس في يوليو 2014 قادماً من إي سي ميلان

- قاد أليجري يوفنتوي في 269 مباراة بمختلف البطولات (فاز 191 وتعادل 40 وخسر 38) وسجل 523 واستقبل 205.

- في 5 مواسم؛ حصد أليجري مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي (5 مرات)، كأس إيطاليا (4 مرات)، وكأس السوبر الإيطالي (مرتين).

- تأهل اليوفي مع أليجري إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين الأولى في 2015 حينما خسر الفريق على يد برشلونة وفي 2017 خسر من ريال مدريد.