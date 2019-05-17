رياضة | الأهلي يرفض رحيل نجمي الفريق لسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض رحيل نجمي الفريق لسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو الأهلى الموافقة على بيع الثنائى أحمد حمودى، وإسلام محارب، لنادى سموحة، بسبب تصريحات فرج عامر، رئيس النادى، الذى وجه انتقادات حادة للنادى عقب مباراة الفريقين فى الدورى والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

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وكان النادى السكندرى قد دخل فى مفاوضات لإعادة الثنائى فى الموسم المقبل، بسبب عدم مشاركة اللاعبين مع الفريق الأحمر وخروجهم من حسابات مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، منذ توليه المسؤولية، بجانب وجود أكثر من لاعب فى مركزهم.

يشار إلى أن فرج عامر قد وجه رسالة للأهلى بعد مباراته أمام الفريق تحمل إساءة كبيرة للقلعة الحمراء نصها: "اتجدعن فى إفريقيا وورينا مستواك، أنت بتتغلب فى إفريقيا بالخمسة صفر علشان مفيش حكام".