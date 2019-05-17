رياضة | جوارديولا يرد على تدريب يوفنتوس بعد رحيل أليجري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرد على تدريب يوفنتوس بعد رحيل أليجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة يوفنتوس الإيطالي خلفا لماسيليمانو أليجري الذي أعلن السيدة العجوز اليوم رحيله عن الفريق في نهاية الموسم.

وقال بيب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: لن أذهب ليوفنتوس وأنا يتبقى لي أكثر من عامين مع مانشستر سيتي ولن ارحل عن الفريق.

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وتابع: أنا راضي في مانشستر سيتي ولن أذهب لأي مكان وفي الموسم المقبل سأكون مدرب السيتي.

وكان الصحافة الإيطالية أكدت في الأيام الماضية أن أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس يريد بيب جوارديولا لقيادة مشروع السيدة العجوز في السنوات المقبلة.